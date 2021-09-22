"Без цензуры" в прямом эфире: покушение на Шефира/шофера, Трускавец 2.0, судьба Разумкова, менделизация Арестовича. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире на Цензор.НЕТ Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева говорят о покушении на Сергея Шефира (или его шофера), обучении "слуг народа" в Трускавце, о том, к кому пойдет Дмитрий Разумков и зачем стране Арестович.

👉 Покушение на Шефира или на шофера?

На помощника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение и выпустили 10 пуль. По словам Давида Арахамии, Сергей Шефир считает, что стреляли именно в него, но попали в водителя.

👉Зе-Трускаавец 2.0

Президент Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа", как это было летом 2019 года в Трускавце. По словам пресс-секретаря президента Никифорова, встреча продлится несколько дней и будет "фундаментальной". О чем говорить будут?

👉 К кому подастся Разумков?

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыто конфликтует со своей родной президентской фракцией. Споры выплеснулись в эфиры вечерних ток-шоу, и пахнет это все... не очень. Ситуация обострилась настолько, что в Раде уже открыто обсуждают вероятность устранения Разумкова с должности. Насколько реален такой сценарий и в чьей команде в итоге окажется Разумков?

👉 Менделизация Арестовича

На днях советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Арестович "... лечит наше общество от традиционных медийных истерик, предоставляя ему возможность проговорить непростые вещи, как в кабинете психотерапевта". Так кто кому здесь психотерапевт и кому на самом деле нужно лечить психику?

Будет жарко, включайтесь!