"Без цензуры" в прямом эфире: покушение на Шефира/шофера, Трускавец 2.0, судьба Разумкова, менделизация Арестовича. ВИДЕО
👉 Покушение на Шефира или на шофера?
На помощника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение и выпустили 10 пуль. По словам Давида Арахамии, Сергей Шефир считает, что стреляли именно в него, но попали в водителя.
👉Зе-Трускаавец 2.0
Президент Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа", как это было летом 2019 года в Трускавце. По словам пресс-секретаря президента Никифорова, встреча продлится несколько дней и будет "фундаментальной". О чем говорить будут?
👉 К кому подастся Разумков?
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыто конфликтует со своей родной президентской фракцией. Споры выплеснулись в эфиры вечерних ток-шоу, и пахнет это все... не очень. Ситуация обострилась настолько, что в Раде уже открыто обсуждают вероятность устранения Разумкова с должности. Насколько реален такой сценарий и в чьей команде в итоге окажется Разумков?
👉 Менделизация Арестовича
На днях советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Арестович "... лечит наше общество от традиционных медийных истерик, предоставляя ему возможность проговорить непростые вещи, как в кабинете психотерапевта". Так кто кому здесь психотерапевт и кому на самом деле нужно лечить психику?
Будет жарко, включайтесь!