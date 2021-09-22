Школьница, которая сожгла украинский флажок, записала видео с извинениями. ВИДЕО
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Девушка говорит, что раскаивается в своем поступке. Но большинство комментаторов ей не верят.
Видео с извинениями девушки опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я сожалею о своем поступке, о том, что сегодня было по поводу флага, и обещаю больше такого не делать", - говорит школьница.
Она также называет свои паспортные данные, согласно которым девушке 14 лет.
Пользователи в комментариях высказывают сомнения в искренности ее слов.
Извинения девушка записала после того, как Нацполиция открыла по факту надругательства над государственным символом уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины. Наказание по этой статье варьируется от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.