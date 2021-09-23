Расстрел черкасского "авторитета" Козлова. ВИДЕО камер наблюдения
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В сети появились видеозаписи, на которых зафиксирован расстрел черкасского бизнесмена Михаила Козлова. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент убийства зафиксировали камеры наблюдения, расположены в кафе и на улице.
Напомним, инцидент произошел утром 22-го сентября в центре Черкасс по улице Байды Вишневецкого, 32. Козлов был тяжело ранен и умер по дороге в больницу.