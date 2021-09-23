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Расстрел черкасского "авторитета" Козлова. ВИДЕО камер наблюдения

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В сети появились видеозаписи, на которых зафиксирован расстрел черкасского бизнесмена Михаила Козлова. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент убийства зафиксировали камеры наблюдения, расположены в кафе и на улице.

Напомним, инцидент произошел утром 22-го сентября в центре Черкасс по улице Байды Вишневецкого, 32. Козлов был тяжело ранен и умер по дороге в больницу.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    В ООН про убитого ни слова
  • jklpqrs
    то же, что и о неубитом кореше по кварталу.
  • Сергій Ге
    Чогось Шифера не так розстріляли... Що говорить що корєша Зелі ніхто вбивати не хотів.
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