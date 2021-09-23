Расстрел черкасского "авторитета" Козлова. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появились видеозаписи, на которых зафиксирован расстрел черкасского бизнесмена Михаила Козлова. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру лицам с неустойчивой психикой!