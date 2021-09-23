"Чтобы русский народ мог нормально существовать, Украина должна быть разрушена": ОПЗЖ поздравила с победой "Единую Россию", от которой в Госдуму избрался террорист Бородай. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге рассказывает украинский журналист Денис Казанский и публикует часть интервью новоизбранного российского депутата.
"Для того, чтобы русский народ, русское, российское государство имело бы возможность нормально существовать, украинское государство, точнее - имитация государственности, которое называется нынешней незалежной Украиной, должна тем или иным образом разрушена... И русские, абсолютно русские земли, которые мы называем Новороссией, должны рано или поздно, я надеюсь, что рано, в скором времени, войти в состав Российской Федерации", - говорит Бородай в интервью бывшему украинскому журналисту, а ныне российскому пропагандисту Александру Чаленко.
"Ну, и вишенка на торте. Вот эту самую партию "Единая Россия", с такими депутатами, которые открыто призывают к вооруженной агрессии против нашей страны, вчера на своем официальном сайте поздравила с победой на выборах партия ОПЗЖ. Наши украинские депутаты из партии Медведчука приветствуют приход к власти в России людей, которые открыто принимали участие в войне против Украины и призывают к уничтожению и вооруженному захвату нашей страны. Депутаты Медведчука приветствуют убийц украинцев. Это уже даже не предательство. Это в чистом виде людоедство", - говорит Казанский.