Проект "Без цензуры": Покушение на ЗЕ-кассира Сергея Шефира. Полный разбор и все подробности. ВИДЕО

Кто такой Сергей Шефир и какова его роль в политике? Кем он является во власти в целом и для Владимира Зеленского в частности? Кто мог желать ему смерти? Но почему куча людей начали говорить о том, что все это могло быть инсценировкой?

Богдан Буткевич анализирует что произошло, как на это отреагировала власть и что сейчас происходит за стенами Офиса президета. Если вы вдруг пропустили, то в среду, 22 сентября, на одного из ближайших доверенных людей в окружении президента Владимира Зеленского, его личного друга Сергея Шефира совершили нападение – машину расстреляли из автомата.

Как и Владимир Зеленский – Шефир уроженец Кривого Рога, где в 1990-х они вместе со старшим братом Борисом писали шутки для разных команд КВН, в том числе – для "95-го квартала". Впоследствии Сергей Шефир стал кинопродюсером и сценаристом. А после инаугурации Владимира Зеленского Шефир получил должность, которой до тех пор не существовало – первого помощника президента.