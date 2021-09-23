Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Правоохранители прочесывают лес, осматривают дно водоемов и отрабатывают ближайшие к месту обстрела населенные пункты.
Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС обследуют более 430 га леса.
"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления", - сказано в сообщении.