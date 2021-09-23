Новости Видео

Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

30 581298
Правоохранители прочесывают лес, осматривают дно водоемов и отрабатывают ближайшие к месту обстрела населенные пункты.

Об этом сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС обследуют более 430 га леса.

"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления", - сказано в сообщении.

Читайте: Патроны, которыми стреляли в Шефира, продавались 6 лет назад во Львове, - источник

Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 01
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 02
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 03
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 04
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 05
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 06
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 07
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 08
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 09
Следователи, спасатели, водолазы, - под Киевом разыскивают стрелявших в Шефира 10

Топ комментарии

  • Sergei Sergei 76430643
    Чтобы эти твари за наших бойцов на фронте так переймались.
  • Scorpman Y
    долп*ойбы клоуна продолжают цирк))
    иммитация бурной деятельности.. каждый день на фронте гибнут и получают ранения украинцы - а клоуну абсолютно наплевать на это...
    Или они что, реально "думают" что оружие в воду выбросили?
    или под водой "визитку Яроша Порошенко" хотят найти?))
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    было бы смешно, НО весь этот дурдом за наши деньги..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости