Раненого бойца 24-й ОМБ Дячишина отправили на реабилитацию в госпиталь во Львове. ВИДЕО

Российский снайпер ранил воина 24-й ОМБ имени короля Даниила Андрея Дячишина в голову. Боец провел в реанимации 23 дня, из которых почти половину - в коме.