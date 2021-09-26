"Нужно дать в глаз, чтоб вы замолчали?": перепалка Милованова и Друзенко в прямом эфире. ВИДЕО

Юрист и блогер Геннадий Друзенко в прямом эфире политического ток-шоу поругался с советником руководителя Офиса президента Тимофеем Миловановым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Милованов обвинил Друзенко в популизме.

"Я старший мужчина с научными степенями", — сказал Друзенко.

Милованов ему ответил, что это эйджизм.

"Так я не говорю, что вы молокосос? Не говорю", — сказал он.

По мнению Друзенко, Милованов ведет себя как "среди папуасов". В ответ Милованов призвал его не переходить на личности.

"Нужно дать в глаз, чтоб вы замолчали? Так я дам очень просто", — заверил Друзенко.

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