Закон от Зе против Порошенко, покушение на Шефира, слуги народа против Разумкова | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #22. ВИДЕО

Друзья и подруги, приветствуем вас на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥🔥 Каким должен быть честный закон об олигархах от Зеленского? Где лучшие дороги - в Киеве или Нью-Йорке? И наконец - что ждет Дмитрия Разумкова в Зе-команде?

🔴 Зеленский, дороги и покушение на Шефира

Первого поросенка очень хотелось вручить господину Владимиру Зеленскому за его пикантное чувство юмора, однако награда нашла других героев.

🟠 Закон об олигархах, или Зе против Порошенко

Как мог бы выглядеть закон президента Зеленского об олигархах? Примерно так:

"1. Олигархом в Украине считается Петр Алексеевич Порошенко.

2. Решение о признании Петра Алексеевича Порошенко олигархом принимает СНБО. СНБО возглавляю я. То есть, Зе".

🟢 Разумков и будущее

Как там поживает Дмитрий Разумков, почему его не пригласили в Трускавец и означает ли это его политическую смерть?

🟡 ОПЗЖ и "русский мир"

А финальный подсвинок достается ОПЗЖ - за честность. Первый раз ОПЗЖ публично признала, что террористы Донбасса служат непосредственно Российской Федерации!

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействия дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.