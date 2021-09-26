Шефир и собаки, а также неудачные покушения на украинских политиков: девятый выпуск "Легко-шоу". ВИДЕО

В девятом выпуске "Легко-шоу" хотелось показать лошадей и собак, а придется - Шефира, Зеленского, "Квартал" и Разумкова.

Также в новом выпуске "Легко-шоу" на youtube-канале Цензор.НЕТ пошутят о сюрреалистическом настоящем.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в рубрике #ШОУБІСИКИ будут говорить о том, почему так много людей не верят в подлинность покушения на Сергея Шефира и при чем здесь тепловизоры. А еще Марина подготовила подборку украинских политиков, на которых совершали настоящие покушения.

А гостем "Легко-шоу" сегодня будет ветеран, актер и волонтер Андрей Рымарук.

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