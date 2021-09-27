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Меркель поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза, - экс-глава МИД Климкин. ВИДЕО

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Канцлер Германии Ангела Меркель не будет работать на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Меркель не является фанатом "Северного потока-2". У нее много планов, есть много спекуляций, но она точно не станет работать на российские компании. В этом я абсолютно уверен. И плюс для нее это очень эмоциональная история, она действительно вложилась в то, чтобы помогать нам в украинско-российской войне, и поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза о присутствии российских войск, врал про Крым. Кроме того, известно, что Меркель для себя не концентрирует внимание на деньгах, она создала себе репутацию, и я считаю, что эта репутация – то, что у нее есть", - сказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

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Топ комментарии

  • belge
    Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть!!

  • Підлога Маккартні
    Зеленский своим выборцам ваще в глаза ссыт и ничего
  • Василий Лещ


    Колись я вірив, що путлер спричинив війну. Але з часом зрозумів, що це свідома воля росіян. Їх бажання забрати все у слабшого і поділити. І вони вперто обирають того гопника в краватці, що втілює їх прагнення в життя. Ми не такі.

    Пам'ятайте російський підводний човен" Курськ ", який "она утонула", а її загиблий екіпаж, за словами Путіна, був одружений на "десятидоларовых шлюхах"?

    Родичам екіпажу виплатили компенсацію в розмірі зарплатні за 10 років.

    Один із загиблих моряків був родом з глухого провінційного російського села з незбагненною навіть для нас, в "голодній Україні", убогістю, розрухою і безвихіддю.

    Знаєте, що сталося, коли старенькі батьки матроса отримали гроші (своєю сім'єю він обзавестися не встиг)?

    Їх люто зненавиділа все село. Про це дізналися російські журналісти, які розслідували долі членів екіпажу.

    Все село почала безапеляційно вимагати поділитися. Просто так. Тому що не*уй жирувати.

    Їх кілька разів били, двічі підпалювали будинок. Вдруге будинок згорів дотла, і їм довелося виїхати, тому що їх пообіцяли вбити. За те, що не поділилися з односельцями грошима, отриманими за загибель єдиного сина...

    Слухаючи цей жах, я згадав як на колінах жителі зустрічали в українських селах машини з тілами загиблих українських воїнів.

    І зрозумів, чому добросусідство між нами практично неможливо.

    Між нами прірва.

    Дмитро Кошка
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