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Эмоциональное исполнение гимна Украины игроком "Вереса" Панасенко перед матчем УПЛ с "Шахтером". ВИДЕО

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Атакующий полузащитник ривненского "Вереса" очень эмоционально спел гимн Украины перед матчем его команды с одним из лидеров украинского футбольного чемпионата донецким "Шахтером".

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент гимна Украины в исполнении украинского спортсмена опубликован в соцсетях.

Панасенко родился в Днепре и последние два сезона играет в ривненской команде, а до этого играл в чемпионате первой и второй лиги за команды из Николаева, Днепра, Харькова, Черкасс, Гориших Плавней. В первой и второй лигах провел более 200 матчей и забил 20 мячей в ворота соперников.

Матч с "Шахтером" в 9-м туре УПЛ команда Панасенко проиграла со счетом 4:1.

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  • Чайка Київ
    До чого це порівняння? Чемпіонство не заміняє громаданську позицію.
  • Igor L
    Ще є козаки, ще не вмерла України ні слава ні воля!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Може українцям і кацапам в ноги кланятись, які показують високий результат в спорті?
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