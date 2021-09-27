"Ты, сука, че делаешь? Вызывай ментов!": в РФ воевавший на Донбассе наемник Беляев похитил двух детей и избил их отца. ВИДЕО
Об этом рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"В РФ очередной "ветеран ополчения Донбасса" устроил беспредел - похитил детей своей сожительницы, избил и едва не задавил автомобилем их родного отца. Когда вооружаешь отребье и внушаешь ему мысль, что можно безнаказанно убивать людей - будь готов, что этот бумеранг вернётся", - отметил журналист.
События разыгрались накануне в поселке Путятино под Сергиевым-Посадом, пишет Диалог.UA.
Жена наемника весной нынешнего года была лишена родительских прав за пьянство и избиение своих сыновей 6 и 7 лет. Детей соцслужбы передали на воспитание ее бывшему мужу Сергею Иваниву, который является родным отцом братьев. Женщину это не устроило - вместе со своим сожителем она похитила мальчиков.
"Они приехали под предлогом увидеться с детьми, - рассказала очевидица событий Марина Леонова, сестра Сергея Иванива. - А потом они посадили детей в машину под предлогом посмотреть кота. На замечание отца не реагировали. Беляев достал пистолет и начал угрожать. После чего он выстрелил в мою сторону и сторону отца и соседки, после чего он похитил детей и уехал. Родного отца он провез на капоте 10 км и пробил ему голову рукояткой пистолета, после чего продолжил движение и скинул с машины".
"Известно, что Беляев ранее воевал на Донбассе, несколько раз избивал отца детей (в том числе битой), говоря, что "он контуженный и ему ничего не будет". Пенсии детей-инвалидов, по словам соседей Беляевых по поселку, были для пьющей пары основным источником доходов", - пишет издание.