В летний период Украину посетили почти 3,5 млн иностранных граждан, - Госпогранслужба. ВИДЕО
1 2295
Количество посетителей Украины в летний период достигло почти 3,5 миллиона человек.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
Среди иностранных туристов в Украине большинство - европейцы.
Так, 70% иностранных гостей - европейцы, 24% - представители стран Азии, 2,8% - из Северной Америки и 1,7% - граждане Африки.
В то же время, в первом полугодии 2021 за границу путешествовали 5,7 млн граждан Украины. Самые популярные направления среди них - Турция и Египет.