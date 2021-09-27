ГБР проверяет причастность чиновников Фонда госимущества к незаконной приватизации объекта критической инфраструктуры на Черкасщине. ВИДЕО

Оперативники ГБР проверяют причастность должностных лиц Фонда государственного имущества Украины к незаконной приватизации объекта критической инфраструктуры страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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В рамках досудебного расследования сотрудники ГБР проверяют информацию о незаконной приватизации стратегического предприятия на Черкасщине. Пакет акций государственного предприятия планируется продать на аукционе по значительно более низкой цене, чем его рыночная стоимость - примерно 6 млрд гривен.

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Из-за такой приватизации государство также ежегодно недополучало бы по меньшей мере 180 млн гривен гарантированной прибыли.

Чиновники ФГИУ, несмотря на предостережения от правоохранительных и государственных органов власти, продолжали подготовку к приватизации стратегического предприятия.

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Во время проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники ГБР изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность представителей Фонда.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.