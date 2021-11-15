Беларусь должна будет забрать обратно мигрантов, если они попадут в Украину, - МВД. ВИДЕО

Нелегальные мигранты, которые попадут на территорию Украины с территории Беларуси, будут выдворены обратно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

"Между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года. Это значит, что попавшие на их или нашу территорию с их или нашей стороны нелегальные мигранты могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана их будет принять", - говорится в программе.

Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил, что перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой РБ вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте.

"Это значит, что пока, по крайней мере, сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации как в Польше. Но готовиться надо все равно", - считает директор Департамента коммуникации МВД.

По словам Шевченко, Государственная пограничная служба Украины и МВД Украины уже имеют успешный опыт подобного сдерживания на границе в этом направлении, хотя и значительно меньших групп людей.

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Он напомнил, что в сентябре прошлого 2020 года тысячи паломников-хасидов хотели попасть в Украину из Беларуси на Черниговщине через направление в пунктах пропуска Новая Гута - Новые Яриловичи, несмотря на введение карантинных ограничений на еврейский Новый год в Умани.

"Но они тогда не пытались прорываться лесами, их не подгоняли вперед белорусские пограничники, которые есть в составе КГБ РБ, и после нескольких дней безуспешного лагеря на трассе они вернулись назад", - добавил Шевченко.

В то же время, добавил он, границу и на севере, и на востоке все равно нужно срочно строить и выделять на это ресурсы.

"Протяжность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 км со всего 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением - спиральной колючей проволокой "Егоза" - нужно 189 млн грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью - 7 миллиардов гривен", - подытожил Шевченко.

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