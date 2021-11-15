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Впервые за 3 месяца выписок из "ковидных" больниц больше, чем госпитализаций, - Ляшко. ВИДЕО

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Стабилизация уровня госпитализаций является первым положительным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"За последнюю неделю количество госпитализаций в "ковидные" больницы также уменьшилось на 13%. Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных. В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают", – отметил министр.

По словам Ляшко, стабилизация уровня госпитализаций - первый положительный сигнал прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

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"Однако это еще не победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения", - добавил глава Минздрава.

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