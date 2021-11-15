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"Мне 38 и я не лох", - Разумков. ВИДЕО

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Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал разговор украинского врача-педиатра, телеведущего Евгения Комаровского и журналиста Дмитрия Гордона, которые сочли ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах 2019 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после просмотра видеозаписи этого фрагмента разговора Гордона и Комаровского, Разумков в эфире телеканала "Украина 24" ответил на вопрос, чувствует ли он себя лохом.

"Перефразируя классика, знаете... Мне 38 и я не лох", - сказал экс-спикер

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Вольный Каменьщик
    ще один
  • Ksenia VB
    Разумкофф мітить на лохівський лохотрат. Зебуїни ж нікуди не ділись. Порошенка вони і досі не визнають, хоч і всрались без нього аж через Атлантику смородом тягне...
    То от цей розумник планує охлос в свою отару перегнати. А чьо нє ?
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