"Мне 38 и я не лох", - Разумков. ВИДЕО
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Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал разговор украинского врача-педиатра, телеведущего Евгения Комаровского и журналиста Дмитрия Гордона, которые сочли ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах 2019 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после просмотра видеозаписи этого фрагмента разговора Гордона и Комаровского, Разумков в эфире телеканала "Украина 24" ответил на вопрос, чувствует ли он себя лохом.
"Перефразируя классика, знаете... Мне 38 и я не лох", - сказал экс-спикер