В центре Киева состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку пленников Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 ноября, в День заключенного писателя, или День пустых стульев (Empty Chair Day), на Софийской площади в центре Киева состоялась правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Организаторы мероприятия – Украинский ПЭН и Центр гражданских свобод.

Участники акции расставили на Софийской площади в центре Киева пустые стулья с табличками украинских политзаключенных. Также в рамках глобальной кампании #PrisonersVoice писатели, журналисты, актеры и музыканты написали письма заложникам Кремля и зачитали некоторые из них на акции. Далее письма со словами поддержки будут переданы политзаключенным. В частности, участие в акции приняли: Андрей Курков, Наталия Сумская, Римма Зюбина, Кристина Соловий, Ирина Славинская, Ирина Цилык, Николай Семена и другие.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ