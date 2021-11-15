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В центре Киева состоялась акция "Пустые стулья" в поддержку пленников Кремля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 15 ноября, в День заключенного писателя, или День пустых стульев (Empty Chair Day), на Софийской площади в центре Киева состоялась правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Организаторы мероприятия – Украинский ПЭН и Центр гражданских свобод.

Участники акции расставили на Софийской площади в центре Киева пустые стулья с табличками украинских политзаключенных. Также в рамках глобальной кампании #PrisonersVoice писатели, журналисты, актеры и музыканты написали письма заложникам Кремля и зачитали некоторые из них на акции. Далее письма со словами поддержки будут переданы политзаключенным. В частности, участие в акции приняли: Андрей Курков, Наталия Сумская, Римма Зюбина, Кристина Соловий, Ирина Славинская, Ирина Цилык, Николай Семена и другие.

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В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 01
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 02
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 03
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 04
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 05
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 06
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 07
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 08
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 09
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 10
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 11
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 12
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 13
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 14
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 15
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 16
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 17
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 18
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 19
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 20
В центре Киева состоялась акция Пустые стулья в поддержку пленников Кремля 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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