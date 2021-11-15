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"Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации "Северного потока-2", - Витренко. ВИДЕО

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НАК "Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2".

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил председатель правления НАК Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", – отметил Витренко.

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    поздно все всрлсь
    всё равно кацапы с немцами поступят так, как выгодно им
    остальные должны приспособиться
    и, рассчитаться из кошельков...
    своих мудрих наридов
  • Старый зольдат
    А шо, Саша, СП-2 уже отказали в сертификации шо вы тут себе резко анус на британский флаг разорвали?
  • Иван Петрович Сидоров
    В борьбе с "Северным потоком - 2" у Украины появилось второе дыхание, Арахамия . Благодаря Витренко."Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко . И премии тем свои фантастические отработает. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов.
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