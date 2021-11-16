Арахамия об угрозах на границах: Государство реагирует, не нужно нагонять панику в обществе. ВИДЕО

Правительство Украины следит за ситуацией возле государственных границ и реагирует на сегодняшние вызовы от Российской Федерации.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Все эти сигналы – серьезные, на них надо реагировать правильным путем. Но я не считаю, что надо нагонять какую-то панику в обществе. Это важно, потому что в последний раз, четыре или пять месяцев назад, тоже было большое скопление российских войск, – вспомнил политик.

Арахамия отметил, что партнеры и союзники Украины предупреждали Российскую Федерацию о возможных тяжелых последствиях в случае вооруженной агрессии против нашего государства.

"Очень многие наши партнеры открыто предупреждали Российскую Федерацию о возможных тяжелых последствиях. Таким образом удалось этот вопрос приостановить и уладить", - напомнил нардеп.

Председатель фракции СН также напоминал, какие меры предпринимаются властями относительно ситуации безопасности на границе.

"На этой неделе есть законопроекты об усилении полномочий пограничной службы для того, чтобы она могла правильно реагировать на угрозы на границе, как это сейчас происходит с мигрантами. Мы приняли законопроект о национальном сопротивлении для того, чтобы формировать так называемую территориальную оборону и увеличить количество Вооруженных сил в Украине. В частности, мы выделили на это достаточный бюджет", – рассказал Арахамия.

Политик добавил, что не видит оснований для проведения чрезвычайного заседания Верховной Рады:

"Мы работаем с международными партнерами и НАТО. В этом году было четыре больших межнациональных учений. Государство реагирует со всеми своими институтами. Делать чрезвычайное заседание парламента? Тогда надо понимать, какая повестка дня".