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Минобороны об угрозе со стороны России: Приблизительное время кризиса - нынешняя зима, начиная с декабря. ВИДЕО

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Украина и разведки стран-партнеров прогнозируют обострение кризиса на украинско-российской границе зимой.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"У нас нет разногласий с данными разведок стран-партнеров ни по фактам, ни по цифрам. У нас есть разногласия в интерпретации этих цифр и в прогнозах", - заявила Анна Маляр.

В частности, отмечает заместитель министра обороны, западные партнеры подтверждали цифры о количестве войск, находящихся вблизи границы. Не было разногласий и относительно интенсивности и движения российских войск.

"Мы по-разному прогнозируем, но по состоянию на данный момент эти прогнозы совпадают, что приблизительное время кризиса нынешняя зима, начиная с декабря", - отметила Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По данным разведки, РФ планирует зимой увеличить количество военного контингента на границе с Украиной, - замглавы Минобороны Маляр

Топ комментарии

  • vismavista
    Ровно неделю назад, эта тетка утверждала прямо противоположное. Мало того, распылялась в "нагнетании" со стороны США. Мол, "мы тут все контролируем, все пучком, а за океаном-врут".
  • Tierre
    Московіти. Вони навіть у Другу Світову багато коли починали наступи саме взимку.
  • Валадімір Щєлєнскій
    Скажіть зебіле, а ти справді сподівався на покращення, обираючи зрадника, крадія, клоуна і українофоба президентом?
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