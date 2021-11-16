Правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура проводят обыск в доме, "где проживает ребенок" нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщил сам народный депутат Киева, передает Цензор.НЕТ.

"По надуманным статьям - за мою политическую позицию, власть Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок. На меня оказывается давление и идёт системное уголовное преследование. Власть хочет выдавить меня из страны", - заявил политик.

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