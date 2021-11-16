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Правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура проводят обыск в доме, "где проживает ребенок" нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщил сам народный депутат Киева, передает Цензор.НЕТ.

"По надуманным статьям - за мою политическую позицию, власть Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок. На меня оказывается давление и идёт системное уголовное преследование. Власть хочет выдавить меня из страны", - заявил политик.

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Правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы 01
Правоохранители проводят обыск у нардепа ОПЗЖ Кивы 02

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Топ комментарии

  • Zemer
    Не дают проффессорру Киве спокойно подрочить
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    откуда у ни дня не работавшего гопника дом?
  • Герхард
    Мент ставший депутатом, не смотря на явную дебильность. Украина - страна возможностей.

    США такое и не снилось.
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