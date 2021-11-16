Грузинские власти не позволили Денисовой встретиться с Саакашвили. ВИДЕО

Уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой грузинские власти отказали в возможности проведения встречи с председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили, который находится в заключении в Грузии.

Об этом Денисова написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия). О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме, которое сейчас готовят", - говорит Денисова.

"Пытаюсь встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Михеила Саакашвили", - добавила омбудсмен.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия -