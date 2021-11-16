Нардепов на входе в Раду проверяют на наличие COVID-сертификатов. ВИДЕО (обновлено)
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Цензор.НЕТ
На главном входе в Верховную Раду, в тамбуре, два сотрудника госохраны проверяют документы, а уже внутри народные депутаты проходят контроль безопасности.
Вакцинированные парламентарии также могут заходить по временным пропускам. Их изготовили для удобства.
В интервью журналистам нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, что на входе проходил контроль через систему "Дія" и признался, что также имеет временный пропуск.
В свою очередь, народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что уже вчера заходил в парламент по новым правилам.
"Очень просто: меня попросили показать сертификат о вакцинации… Никаких проблем не было. Единственное – сегодня попросили показать не международный сертификат, а украинский, что очень легко сделать в одно касание на телефоне", - отметил он и добавил, что ему удобнее использовать "Дію" для входа в Верховную Раду, чем временный пропуск.