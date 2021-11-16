"Братство квартала": около 30 человек, связанных с семьей Зеленских и "Кварталом 95", назначены на высокие должности и стремительно развивают карьеры. ВИДЕО

Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского не назначать на госдолжности "армейских друзей и кумовьев", за время его президентства высокие должности получили около трех десятков человек, связанных либо с семьей самого Зеленского, либо со студией "Квартал 95". Более того, карьеры этих лиц в государственном секторе быстро развиваются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

Так, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, заместителем руководителя проектного офиса "Укрзализныци" стал Александр Виглиано, до этого работавший архитектором и, по информации журналистов, никак не связанный с железной дорогой.

Объяснений такому карьерному скачку журналистам найти не удалось, но удалось выяснить, что жена Александра Виглиано – Людмила – по меньшей мере, с 2016 года сотрудничает с ООО "Квартал 95". Кроме этого, Людмила Виглиано в начале 2019-го делала довольно щедрое пожертвование на счета тогда еще кандидата Владимира Зеленского. Женщина задонатила Зеленскому 700 тысяч гривен на предвыборную кампанию.

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Сам Виглиано в разговоре с журналистами затруднился ответить, работает он сейчас в "Укрзализныце" или нет, ссылаясь на условия контракта и настаивая на личной встрече. Интересно, что по данным источников журналистов, Александр Виглиано в 2021-м получал в среднем от "Укрзализныци" более 200 тысяч гривен заработной платы в месяц.

По меньшей мере, двух "своих" людей Владимир Зеленский назначил в Антимонопольный комитет, который должен следить за тем, чтобы крупный бизнес (а в первую очередь это бизнес украинских олигархов) не монополизировал рынки. В сентябре 2019-го сюда на должность государственной уполномоченной была назначена Ирина Копайгора. До этого женщина работала на кафедре правового регулирования экономики Криворожского экономического института. Отец Копайгоры – тоже преподаватель – раньше преподавал самому Владимиру Зеленскому.

Тогда же в сентябре в АМКУ пришла и Ольга Пищанская, ранее работавшая в крупных частных компаниях. Сотрудничала Пищанская, например, и с бизнесом олигарха Рината Ахметова. Интересно, что сестра Ольги Пищанской Светлана – руководитель компании, на которую записана итальянская вилла семьи Зеленских. Кроме этого, Светлана Пищанская также была среди доноров предвыборной кампании Зеленского, задонатив тогда еще кандидату 300 тысяч гривен.

Карьера Ольги Пищанской в ​​АМКУ быстро развивалась и сейчас женщина уже возглавляет орган. По словам редактора издания "Наші гроші" Юрия Николова, который следит за работой Антимонопольного комитета, сейчас орган "подыгрывает" олигархическому бизнесу, налагая на виновные компании мизерные штрафы.

Карьеру в Службе безопасности Украины смогла построить и Анна Кучук. Впервые о ее семье в медиа заговорили в начале 2019 года, когда муж Анны Дмитрий передал кандидату Владимиру Зеленскому 368 000 гривен пожертвования. Деньги семья, по словам Анны, собирала на новое жилье, но решила "инвестировать в перемены в стране". Анна Кучук на тот момент работала операционисткой в ​​банке "Глобус", где были открыты счета Владимира Зеленского, а в дальнейшем - партии "Слуга народа".

Уже в конце 2019-го Анна Кучук попала на работу в Службу безопасности Украины – на должность заместителя начальника Центрального управления, сейчас возглавляет Аппарат главы СБУ.

В силовых органах удалось существенно продвинуться по карьерной лестнице и Александру Пашкову. С начала 2000-х он работал на рядовом посту в Главном управлении разведки Министерства обороны. Жена Пашкова – Оксана – работает главным бухгалтером "Квартала 95". После победы Владимира Зеленского Пашкова сначала назначили на должность исполняющего обязанности руководителя, а в дальнейшем – руководителя Департамента стратегической разведки. По словам главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Пашков "перепрыгнул" сразу несколько ступеней для получения этой должности и его карьерный рост ничем, кроме важной в "Квартале 95" должностью жены, объяснить невозможно.

Многие связанные с президентской семьей и бизнесом через "Квартал 95", "Лигу Смеха" или КВН людей в 2019-м стали народными депутатами от "Слуги народа". Интересно, что представители этой группы нардепов, по данным исследований аналитиков, являются "более молчаливыми нардепами" в плане выступлений в парламенте. Они также охотнее всего в Раде поддерживают законодательные инициативы Зеленского и меньше всего голосуют "против линии партии". За годы работы в парламенте бывшие "кварталовцы" и шоумены серьезно улучшили свое материальное состояние. Так, например, семья "кварталовца" Александра Кабанова, на старте каденции арендовавшего жилье в Киеве, сейчас приобрела новую квартиру на очень дорогой Оболонской набережной в Киеве. Сам Кабанов после попадания в Раду приобрел себе новый автомобиль "Ягуар", который, к слову, выбирал прямо посреди парламентского заседания.

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