Процесс моего исключения из фракции активизировался после законопроекта об олигархах и отставки Разумкова, - "слуга народа" Дмитрук. ВИДЕО
Об этом Дмитрук сообщил в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Слухи о том, что меня хотят исключить, ходят уже давно. У меня есть большое количество внутренних конфликтов в партии. ... Ни для кого не секрет, что активизировался процесс по моему исключению после законопроекта об олигархах и голосования по отставке Разумкова", – сообщил нардеп.
По словам Дмитрука, руководство "Слуги народа" говорит, что его документы потеряли.
"Сейчас в парламенте собирают подписи для моего исключения. Сегодня будет достаточное количество подписей, и глава партии объявит, что Дмитрук исключен из партии", - добавил парламентарий.
Также Дмитрук рассказал, связывает ли свое исключение из "Слуги народа" с вхождением в межфракционное объединение (МФО) бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова "Розумна політика".
"Правильно сказать, что это МФО, я также глава одного из МФО. Не лукавя душой, мы все понимаем, что это объединение единомышленников, которое может в конце концов перерасти в группу и даже в партию. Но сейчас это просто МФО, которое объединило людей примерно одинаковыми взглядами на ту ситуацию, которая сейчас происходит в нашей стране", - подытожил нардеп.