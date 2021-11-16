Процесс моего исключения из фракции активизировался после законопроекта об олигархах и отставки Разумкова, - "слуга народа" Дмитрук. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук рассказал о возможных причинах своего исключения из фракции.

Об этом Дмитрук сообщил в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

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"Слухи о том, что меня хотят исключить, ходят уже давно. У меня есть большое количество внутренних конфликтов в партии. ... Ни для кого не секрет, что активизировался процесс по моему исключению после законопроекта об олигархах и голосования по отставке Разумкова", – сообщил нардеп.

По словам Дмитрука, руководство "Слуги народа" говорит, что его документы потеряли.

"Сейчас в парламенте собирают подписи для моего исключения. Сегодня будет достаточное количество подписей, и глава партии объявит, что Дмитрук исключен из партии", - добавил парламентарий.

Также Дмитрук рассказал, связывает ли свое исключение из "Слуги народа" с вхождением в межфракционное объединение (МФО) бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова "Розумна політика".

"Правильно сказать, что это МФО, я также глава одного из МФО. Не лукавя душой, мы все понимаем, что это объединение единомышленников, которое может в конце концов перерасти в группу и даже в партию. Но сейчас это просто МФО, которое объединило людей примерно одинаковыми взглядами на ту ситуацию, которая сейчас происходит в нашей стране", - подытожил нардеп.

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