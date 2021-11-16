Буймистер об исключении из комитета Рады: "Готова к любым неадекватным проявлениям сегодняшней власти". ВИДЕО

Нардеп Людмила Буймистер заявила, что ее исключение из Комитета по вопросам экономического развития является юридически необоснованным и никчемным.

Об этом нардеп сообщила в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Ведь все народные депутаты Украины должны по закону работать в тех или иных комитетах, поэтому никоим образом юридически это решение нельзя проводить, особенно это не решение, которое принимает фракция "Слуга народа". Но если будет дальше продвигаться каким-то еще и другим образом, тогда будем реагировать согласно законодательству. Если мне будут мешать работать, я буду судиться с судом, ведь исключение из комитета это вообще непосредственно препятствование депутатской деятельности", - пояснила Буймистер.

Нардеп сообщила, что на заседание своего комитета завтра она пойдет.

"Нет такой процедуры, как исключение депутата из комитета. Можно снять главу комитета, можно с руководящей должности какой-то снять, но такой процедуры, как исключение депутата из состава комитета просто не существует. Согласно законодательству, все депутаты работают в комитетах, в комитетах получают заработную плату и не могут существовать вне комитета. Поэтому то, что сегодня делают власти, кроме как полным беззаконием больше никак не назовешь", - отметила Буймистер.

"Я каждый день готова к любым неадекватным проявлениям сегодняшней власти", - подытожила парламентарий.

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