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СБУ умышленно сорвала операцию по разоблачению шпионов РФ в высших государственных органах Украины, - разведчик ГУР МО "Швед". ВИДЕО

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СБУ причастна к срыву многих готовившихся и проводимых Главным управлением разведки Министерства обороны Украины операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Прямий доказ".

В частности, в 2019 году специальные подразделения СБУ сорвали операцию ГУР Минобороны, целью которой было разоблачение почти всех шпионов России в высших государственных органах Украины. Для этого сотрудники СБУ штурмовали базу армейских разведчиков и возбудили против них несколько уголовных дел.

"Дела лепили на коленках буквально. Обвинения придумывали кое-как с единственной целью - сорвать операцию. Когда все это происходило, наши группы проводили операцию в результате которой стала бы известна вся шпионская сеть РФ в высших государственных органах Украины", - говорит разведчик ГУР МО "Швед"".

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