Развал монобольшинства не является целью МФО "Розумна політика". Коллеги и сами с этим справятся, - Разумков. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Довольно часто слышу, что целью МФО "Розумна політика" является развал монобольшинства. Отвечаю. Такая задача не стоит. Но думаю, что коллеги самостоятельно с этим справятся, ведь у фракции достаточно внутренних конфликтов", - сказал он.
По словам Разумкова, на сегодняшний день главное желание всех членов объединения - делать политику действительно разумной.
"Однако удивляет то, что коллеги, с одной стороны, заявляют, что это абсолютно обычное МФО, а с другой - за последние недели в СМИ было очень много негатива и дискуссий по его образованию".
Понимаю, что "Розумна політика" могла создать определенные трудности для некоторых, но убежден, людей в парламенте, которые хотят думать и принимать взвешенные решения, однозначно больше. Уверен, количество народных депутатов в МФО будет расти!" - добавил экс-спикер ВР.