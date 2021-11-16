Развал монобольшинства не является целью МФО "Розумна політика". Коллеги и сами с этим справятся, - Разумков. ВИДЕО

Перед МФО "Розумна політика" не стоит задача развалить монобольшинство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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"Довольно часто слышу, что целью МФО "Розумна політика" является развал монобольшинства. Отвечаю. Такая задача не стоит. Но думаю, что коллеги самостоятельно с этим справятся, ведь у фракции достаточно внутренних конфликтов", - сказал он.

По словам Разумкова, на сегодняшний день главное желание всех членов объединения - делать политику действительно разумной.

"Однако удивляет то, что коллеги, с одной стороны, заявляют, что это абсолютно обычное МФО, а с другой - за последние недели в СМИ было очень много негатива и дискуссий по его образованию".

Понимаю, что "Розумна політика" могла создать определенные трудности для некоторых, но убежден, людей в парламенте, которые хотят думать и принимать взвешенные решения, однозначно больше. Уверен, количество народных депутатов в МФО будет расти!" - добавил экс-спикер ВР.

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