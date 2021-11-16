Кроме Бурбы, ВСК не допросила ни одного участника заседания в кабинете президента. Расследование проводилось, чтобы скрыть правду, - Бутусов о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Следственная комиссия "слуг народа" обнародовала промежуточные результаты расследования дела о сливе спецоперации по "вагнеровцам". В них есть положительный момент. Власти наконец через год возражений признали, что спецоперация была.

Об этом в эфире "5 канала" сказал главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сейчас мы видим, что вся ложь, которую распространял глава государства и глава его Офиса, опровергнута. Важно, что давление общественного мнения, СМИ, общества и западных партнеров привело к тому, что ложь прекратилась", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что ВСК не выполнила свою задачу. В частности, по установлению, кто же несет ответственность за провал спецоперации.

"Следственная комиссия даже не опросила участников заседания в кабинете президента, после которого и произошла утечка информации. То есть кроме Василия Бурбы не опрошены ни Зеленский, ни Ермак, ни Машовец, ни Демченко, ни Баранецкий, ни секретарша, ни тогдашний министр обороны Таран, который и санкционировал проведение спецоперации", – сказал Бутусов.

По его словам, ВСК расследование проводила не для того, чтобы узнать правду, а для того, чтобы ее скрыть.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".