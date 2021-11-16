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Проект "Без цензуры": Заврались? Как Банковая дала заднюю в "Вагнергейте". ВИДЕО

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Что действительно беспокоит Российскую Федерацию? Причастен ли Владимир Зеленский к сливу "вагнеровской" спецоперации? И как украинская власть сама себя поймала на лжи?

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как власти готовятся смягчить грядущий репутационный удар после более года лжи о "вагнергейте".

На днях международная группа расследователей Bellingcat анонсировала двухчасовой фильм-расследование по делу "вагнеровцев". Власти приготовились смягчить удар и собрали ВСК, по результатам заседания которой Марьяна Безуглая фактически выставила президента Зеленского лжецом.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

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Топ комментарии

  • Маркиз
    Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо

    1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.

    2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.

    3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.

    4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.

    5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.

    6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.

    7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.

    Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?

    Для чого тримати війська?

    Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.

    Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.

    І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.

    Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".

    А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.

    Все як завжди.

    Валерій Прозапас
  • Маркиз
  • Myroslav Hrabovsky
    Кацап!!! ПШНХЙ!!!
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