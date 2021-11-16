"Подобные "инциденты со средним пальцем" в исполнении "слуг народа" остались безнаказанными", - Лерос. ВИДЕО
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Лерос сказал перед заседанием Печерского райсуда Киева, что должен избрать ему меру пресечения.
"Прокуроры требуют круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Впрочем, в суде может многое измениться", - сказал Лерос и напомнил, что подобные "инциденты со средним пальцем" в исполнении "слуг народа" остались безнаказанными.
Лерос заявил, что нетерпимо относится к непристойным жестам в стенах парламента и объяснил свои действия чрезмерными эмоциями.
"Это было импульсивное решение. В других условиях и я бы не одобрил такие действия народного избранника. Такие вещи надо рассматривать учитывая контекст и причины. Начнем с того, что на меня напал "слуга народа" Николай Тищенко, а в результате – против него никаких санкций. Его не отстранили, дело не завели. Вместо этого мне неоднократно выключали микрофон во время выступлений в ВР. В тот момент спикер Стефанчук поступил так же. Моя реакция была импульсивной, но я считаю, что такого не должно происходить в парламенте. Впрочем, это произошло и теперь этот суд похож на выполнение команды зеленского разделаться со мной", - заявил нардеп.
"Они объединили два подозрения в одно дело. Это довольно странно, ведь одно из них это хулиганство – инцидент с пальцем в парламенте, а другое – невыполнение решения суда с пленками Ермака. Более того, Верховный суд сейчас рассматривает кассацию по второму подозрению и заместитель Генпрокурора, подписавший мне подозрение, действует не совсем законно, кроме того, к делу не приобщена информация, что подозрение народному депутату должен подписывать исключительно генпрокурор, а в случае его отсутствия - исполняющий обязанности генпрокурора. В материалах дела отсутствует документ, что именно Якубовский исполнял обязанности генпрокурора", – рассказал Лерос некоторые детали дела.