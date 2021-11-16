"Подобные "инциденты со средним пальцем" в исполнении "слуг народа" остались безнаказанными", - Лерос. ВИДЕО

Прокуроры требуют для нардепа Гео Лероса круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Лерос сказал перед заседанием Печерского райсуда Киева, что должен избрать ему меру пресечения.

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"Прокуроры требуют круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Впрочем, в суде может многое измениться", - сказал Лерос и напомнил, что подобные "инциденты со средним пальцем" в исполнении "слуг народа" остались безнаказанными.

Лерос заявил, что нетерпимо относится к непристойным жестам в стенах парламента и объяснил свои действия чрезмерными эмоциями.

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"Это было импульсивное решение. В других условиях и я бы не одобрил такие действия народного избранника. Такие вещи надо рассматривать учитывая контекст и причины. Начнем с того, что на меня напал "слуга народа" Николай Тищенко, а в результате – против него никаких санкций. Его не отстранили, дело не завели. Вместо этого мне неоднократно выключали микрофон во время выступлений в ВР. В тот момент спикер Стефанчук поступил так же. Моя реакция была импульсивной, но я считаю, что такого не должно происходить в парламенте. Впрочем, это произошло и теперь этот суд похож на выполнение команды зеленского разделаться со мной", - заявил нардеп.

"Они объединили два подозрения в одно дело. Это довольно странно, ведь одно из них это хулиганство – инцидент с пальцем в парламенте, а другое – невыполнение решения суда с пленками Ермака. Более того, Верховный суд сейчас рассматривает кассацию по второму подозрению и заместитель Генпрокурора, подписавший мне подозрение, действует не совсем законно, кроме того, к делу не приобщена информация, что подозрение народному депутату должен подписывать исключительно генпрокурор, а в случае его отсутствия - исполняющий обязанности генпрокурора. В материалах дела отсутствует документ, что именно Якубовский исполнял обязанности генпрокурора", – рассказал Лерос некоторые детали дела.