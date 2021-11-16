Ракета-носитель Vega с украинским двигателем вывела на орбиту разведывательные спутники Минобороны Франции. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке ГП "КБ "Южное".
Отличительной особенностью украинского БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона полезных нагрузок.
Это был уже третий пуск РН Vega в этом году. Всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время было выведено на орбиту 111 космических аппаратов.
Напомним, что в 2021 году также состоялось два успешных пуска американской РН "Антарес", основную конструкцию первой ступени которой разработало КБ "Южное" и изготовил Южмаш. Начиная с 2013 года, ракета доставила на МКС 16 транспортных кораблей Cygnus с грузом NASA.