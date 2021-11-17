Минздрав планирует ужесточить карантинные правила для "желтой" зоны. ВИДЕО

Минздрав хочет усилить карантин в Украине. В частности, в "желтой" зоне планируется ввести полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей заведений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на брифинге.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Он сообщил, что Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине.

"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - заявил он.

Отметим, на сегодняшний день в "желтой" зоне находится две области - Закарпатская и Кировоградская. В ней COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий не обязательны. Такие ограничения действуют в "красной" зоне.

Также читайте: Начало выхода регионов из "красной" зоны карантина ожидается на следующей неделе, - Ляшко

Как сообщалось, за все время пандемии в Украине заболело 3 263 417 человек, поправилось – 2 684 584, летальных исходов – 78 754. Более 9 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19.