На сегодняшний день вакцинировано от коронавируса около 320 нардепов, - Корниенко. ВИДЕО

В пункте вакцинации в отеле "Национальный" ежедневно вакцинируется около 100 человек.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в кулуарах Верховной Рады рассказал в интервью журналистам первый вице-спикер Александр Корниенко.

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По его словам, это обычные украинцы.

"Во-первых, в этом районе нет пункта вакцинации. Ближайший - где-то в районе 3 километров", - отметил первый вицеспикер.

Он отметил, что на сегодняшний день вакцинировано около 320 депутатов, а Аппарат Верховной Рады вакцинирован на 95%. Нардеп объяснил, что пока сложно назвать точную цифру вакцинированных парламентариев, потому что "кто еще не доехал, кто в процессе, а у кого одна доза".

"Скандалов нет. Депутаты проходят в Верховную Раду", - добавил политик.

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Корниенко сообщил, что не знает о случаях конфликтных ситуаций с участием депутатов. Кроме того, о котором он говорил в понедельник на согласительном совете.