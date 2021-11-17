Тысяча гривен за вакцинацию будут выплачены на виртуальные платежные карточки через приложение "Дія", - Шмыгаль. ВИДЕО

Никаких налогов на тысячу гривен начисляться не будет. Также эти средства не повлияют на получение субсидий людьми.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Средства в размере 1000 гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію". Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатры, театры, на концерты, на занятия спортом и путешествия по Украине на поезде или самолете", - рассказал премьер.

По его словам, около 6 тысяч субъектов бизнеса смогут принять участие в этой программе.

"Министерство экономики еще более подробно объяснит, как именно будут проходить выплаты. Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года... Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Также эти средства не окажут влияния на получение субсидий людьми", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн.

В Офисе Президента объяснили, что тысячу гривен невозможно будет получить наличными на руки. Деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить только на определенный список услуг.