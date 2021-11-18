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Российский "Первый канал" рассказал о катастрофическом дефиците и кризисе в США: "Полки пусты. Под угрозой "черная пятница". Перспектива - Рождество без подарков". ВИДЕО

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Кремлевские пропагандисты "Первого канала" рассказали в одном из своих сюжетов о "катастрофическом дефиците и кризисе в США".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам пропагандистов, американцы живут в условиях тотального дефицита: полки в магазинах пустые, а когда что-то появляется – все сметают, под угрозой знаменитая "черная пятница", а в перспективе – Рождество без подарков.

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Топ комментарии

  • Zemer
    В магазинах Лос-Анджелеса, Сан-Франциска и Нью-Йорка пустые полки, нет ни матрёшек, ни балалаек, а особенно валенок. Как американцы пройдут зиму, скорей всего отморозят ноги
  • mrSmith
    Совсем чокнулись кацапы…
    Очередная отметка уровня безумия.
  • Чайка Київ
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