Российский "Первый канал" рассказал о катастрофическом дефиците и кризисе в США: "Полки пусты. Под угрозой "черная пятница". Перспектива - Рождество без подарков". ВИДЕО
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Кремлевские пропагандисты "Первого канала" рассказали в одном из своих сюжетов о "катастрофическом дефиците и кризисе в США".
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам пропагандистов, американцы живут в условиях тотального дефицита: полки в магазинах пустые, а когда что-то появляется – все сметают, под угрозой знаменитая "черная пятница", а в перспективе – Рождество без подарков.