Около сотни мигрантов ночью штурмовали польскую границу во главе с белорусскими силовиками. ВИДЕО+ФОТО
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Сегодня ночью группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками пыталась пересечь польскую границу вблизи города Дубиче-Церкевни. Польским солдатам удалось задержать около ста нелегалов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Польши в Twitter.
"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевни. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", - говорится в сообщении.
По информации польского Минобороны, белорусские силовики сначала провели разведку на границе и, вероятно, сломали часть забора, чтобы мигранты смогли прорваться через рубеж.
Указано, что для того чтобы отвлечь внимание пограничников, белорусские силовики заставили мигрантов бросать камни в польских солдат.
В Минобороны Польши сообщили, что процессом "руководили солдаты белорусского спецназа".