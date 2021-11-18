Украинцы, которые из-за смерти члена группы с середины октября оставались в Турции, сегодня вернутся домой, - Кулеба. ВИДЕО

Украинские туристы, которые не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из членов группы, вернутся в Украину сегодня, 18 ноября.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

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"Группа украинских туристов, которые до этого не могли покинуть территорию Турции в результате смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла в Турции, сегодня вернутся на родину", – сказал Кулеба.

Он отметил, что по результатам работы, проведенной дипломатическими учреждениями Украины в Турции с компетентными органами, в частности с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой, удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан в Украину.

"Граждане возвращаются сегодня двумя группами в Запорожье и Киев. Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное производство по поводу смерти нашего гражданина. Мы никогда не бросим своих в беде, и это наш незыблемый принцип", - подчеркнул Кулеба.

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Напомним, группа граждан Украины в середине октября прилетела в Анталию и отправилась в поход по Ликийской тропе, но вынуждена была до сих пор оставаться в Турции из-за расследования, осуществляемого в связи с гибелью одного из участников группы. До завершения всех следственных действий, в частности, экспертизы предмета, которым нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции.