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В Киеве впервые конфисковали автомобиль у водителя-должника: У него было 25 неуплаченных штрафов за превышение скорости. ВИДЕО

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В Киеве впервые конфисковали автомобиль у водителя, который нарушил правила дорожного движения и не платил штрафы.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ.

"При поддержке коллег из МВД, объявляем законный "бой" злобным нарушителям скоростного режима в городе и нетрезвым водителям.

Начали с Алексея Александровича-владельца Тойоты.

25 неуплаченных штрафов и вождение по городу на скорости 147 км/ч, это стиль жизни. Незаконный", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у водителей, не уплачивающих штрафы за превышение скорости свыше 150 км/ч, будут изымать автомобили.

Первый автомобиль у водителя-должника изъяли в Харькове.

Также читайте: У водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости свыше 150 км/ч, будут забирать автомобили, - Минюст

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Топ комментарии

  • Панас Стець
    З почином! не соромтесь, такого металолому на дорогах дуже багато - конфісковуйте.
  • Харьков Сумской
    Якщо він їздить 147 в місті, то в нього можно вилучати не тільки автомобіль, але й мозок на аналізи.
  • Шрек Баблокат
    Киев отстаёт.. в Хрякове еще 4.11.21г у нигера "мерс" изъяли по неуплаченным штрафам..
    мазафака думал шо Шумахер..
    https://izvestia.kharkov.ua/obshchestvo/v-harkove-u-inostranca-konfiskovali-avtomobil-za-prevyshenie-skorosti-i-dolgi-za-shtrafy-foto/
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