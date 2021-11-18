В Киеве впервые конфисковали автомобиль у водителя-должника: У него было 25 неуплаченных штрафов за превышение скорости. ВИДЕО

В Киеве впервые конфисковали автомобиль у водителя, который нарушил правила дорожного движения и не платил штрафы.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ.

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"При поддержке коллег из МВД, объявляем законный "бой" злобным нарушителям скоростного режима в городе и нетрезвым водителям.

Начали с Алексея Александровича-владельца Тойоты.

25 неуплаченных штрафов и вождение по городу на скорости 147 км/ч, это стиль жизни. Незаконный", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у водителей, не уплачивающих штрафы за превышение скорости свыше 150 км/ч, будут изымать автомобили.

Первый автомобиль у водителя-должника изъяли в Харькове.

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