Россия своими действиями добивает Нормандский формат, - Кулеба о публикации МИД РФ переписки с Францией и ФРГ. ВИДЕО

Обнародование МИД РФ дипломатических писем из Франции и Германии по Нормандскому формату очевидно имеет целью "добить" формат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что хотел бы "саркастически пошутить и потроллить" на этот счет, но "ничего хорошего в этом нет".

"Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно. подрывает остатки доверия к себе. Поэтому могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками. Мы будем работать над привлечением РФ к переговорному процессу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта. То, что России после такой публикации не могут доверять даже дипломаты, безусловно, усложняет эту работу, но она продолжится", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке встречи в нормандском формате

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято во избежание дальнейших спекуляций. Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.