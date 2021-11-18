Россия своими действиями добивает Нормандский формат, - Кулеба о публикации МИД РФ переписки с Францией и ФРГ. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что хотел бы "саркастически пошутить и потроллить" на этот счет, но "ничего хорошего в этом нет".
"Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно. подрывает остатки доверия к себе. Поэтому могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками. Мы будем работать над привлечением РФ к переговорному процессу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта. То, что России после такой публикации не могут доверять даже дипломаты, безусловно, усложняет эту работу, но она продолжится", - сказал Кулеба.
Он добавил, что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.
Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.
Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято во избежание дальнейших спекуляций. Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.