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В Киеве полицейский толкнул пассажирку, вставшую на защиту водителя маршрутки, которого задерживали по ее заявлению. ВИДЕО

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Возле столичного ТРЦ на улице Берковецкой, 6 возник конфликт, в результате которого полицейский толкнул женщину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта опубликована в соцсетях.

Автор записи отмечает, что с самого начала ссорились водитель маршрутки и пассажирка. Ссора дошла до того, что женщина пожаловалась на водителя в полицию. Прибывшие на вызов патрульные долгое время разговаривали с водителем, а затем решили его задержать. В этот момент на  защиту водителя стала пассажирка-заявительница – она всячески препятствовала правоохранителям.

На записи видно, что в какой-то момент патрульный толкнул женщину так, что та ударилась головой в полицейский автомобиль. Впрочем, через несколько секунд встала на ноги и снова принялась защищать маршрутчика.

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Топ комментарии

  • Ben23
    Какая-то неадекватка, эта странная блонди. Нахрена лезть под руку полиции?
  • Ап Чхи ed4f41e2
    Классно отгребла!
  • Ап Чхи ed4f41e2
    Но, похоже, мало..
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