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Говорить на Ермака грязь – это государственная измена, – "слуга народа" Тищенко о расследовании Bellingcat. ВИДЕО

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Нардеп "СН" Николай Тищенко настаивает, что в вопросе расследования срыва спецоперации по задержке "вагнеровцев" можно учитывать только выводы ВСК под руководством его соратницы Марьяны Безуглой.

Об этом он сказал журналистам телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Следствие ВСК четко установило, что приказов не было. Поэтому надо доверять именно профессиональной информации из источников, поступающих от народных депутатов. ... Государство свою оценку дало. ... На основании решения ВСК нужно и дальше двигаться", - сказал Тищенко.

Он отметил, что знакомый с главой ОП Андреем Ермаком, по предложению которого, как свидетельствует расследование Bellingcat, было отложено проведение спецоперации уже более 30 лет.

"Он патриот, он человек - на 300% украинец. Я знаю, как он думает, о чем он мечтает, и говорить о нем грязь - я считаю, что это уже государственная измена", - заявил Тищенко.

"Это не блестящая, это не спецоперация, и она не состоялась", – добавил он.

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Результатам расследования Bellingcat Тищенко не доверяет.

"Если все в суде будет выяснено – что они боевики, что они "вагнеровцы", тогда вообще можно будет классифицировать их как наемников. Но их задержали в Беларуси, что вы от нас хотите?" – добавил он.

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Топ комментарии

  • Tierre
    "і казати про нього бруд - я вважаю, що це вже є державна зрада"

    C такими понятия Тищенко в Беларусь нужно переезжать.
  • Ben23
    Зеленский - предатель Украины
    Ермак - предатель Украины
    Это так, чтобы было понятно, что можно говорить, а чего нельзя.
  • Василий Котов 8faa7ae9
    Поясніть дібілу, що розслідування проводили закордонні журналісти, яку їм можна інкримінувати державну зраду? Чистий фрік.
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