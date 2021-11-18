Монастырский: Мы получили доступ к телефону Полякова и полностью сложили этот пазл. ВIДЕО

Правоохранители смогли получить доступ к данным, содержащимся в телефоне умершего народного депутата Антона Полякова.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова. Думаю, что в ближайшее время будет брифинг Национальной полиции, которая расскажет о подробностях. Мы сложили полностью пазл, связанный с этим событием", - сказал он.

Глава МВД отметил, что сейчас завершается проведение всех экспертиз, необходимых для расследования смерти депутата.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.