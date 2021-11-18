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В 2022 году 95% контактов граждан с государством будут переведены в формат электронных услуг, – "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

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В 2022 году 95% контактов граждан с государством будут переведены в электронный формат.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

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"В течение следующего года на 95% контакты человека с государством будут проходить с помощью электронных услуг. Не потому, что это модно, удобно или из дома, а потому что это первый шаг на пути борьбы с коррупцией на низком и среднем уровне", - заявил нардеп.

Как пояснил Арахамия, посредством диджитализации происходит борьба с бытовой коррупцией.

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Топ комментарии

  • Герхард
    И ведь это реально удобно.

    Как с официальными страницами ЗЕ и петициями - взяли и удалили то, что не нравится.
  • Viktor Turchanikov
    Одна удачнея попытка хакерства и вы навсегда лишитесь 95% вашх денег. И не только денег. Готовьтесь выйти из процесса цифровизацмм голым и босым, достаточно посмотреть на фено- и генотип предлагающеего вам все блага.
  • НБ
    Якщо він сам вірить в те що ляпає то він 100% мегрельський дегенерат.
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