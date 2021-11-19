Кортеж президента Турции Эрдогана пропускает "скорую" на оживленном перекрестке. ВИДЕО

Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пропустил автомобиль скорой помощи на оживленном перекрестке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксирован данный момент, обнародована в соцсетях.

На записи видно, что при виде медицинского автомобиля сначала остановился мотоциклист из сопровождения кортежа. Вместе с полицейским, регулировавшим движение на оживленном перекрестке, он начал подавать знаки водителю "скорой", чтобы тот проезжал через перекресток первым. После проезда медавтомобиля движение кортежа возобновилось.

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