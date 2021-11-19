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Кортеж президента Турции Эрдогана пропускает "скорую" на оживленном перекрестке. ВИДЕО

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Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пропустил автомобиль скорой помощи на оживленном перекрестке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксирован данный момент, обнародована в соцсетях.

На записи видно, что при виде медицинского автомобиля сначала остановился мотоциклист из сопровождения кортежа. Вместе с полицейским, регулировавшим движение на оживленном перекрестке, он начал подавать знаки водителю "скорой", чтобы тот проезжал через перекресток первым. После проезда медавтомобиля движение кортежа возобновилось.

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Топ комментарии

  • Ігор Білан
    Зеленський відкрив би вже уголовну справу на швидку яка не пропустила його кортеж
  • mrSmith
    Так то ж президент, а не мартышка дрессированная!
    Случись такое в Киеве, никто бы медиков не пропустил, еще бы и допросили попозже: с какой целью оказались перед кортежем и не готовили ли чего?
  • Yakov Yakov
    бо в Турціїї- президент, а у нас-квартальне бидло.
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