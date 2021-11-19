Кортеж президента Турции Эрдогана пропускает "скорую" на оживленном перекрестке. ВИДЕО
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Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пропустил автомобиль скорой помощи на оживленном перекрестке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксирован данный момент, обнародована в соцсетях.
На записи видно, что при виде медицинского автомобиля сначала остановился мотоциклист из сопровождения кортежа. Вместе с полицейским, регулировавшим движение на оживленном перекрестке, он начал подавать знаки водителю "скорой", чтобы тот проезжал через перекресток первым. После проезда медавтомобиля движение кортежа возобновилось.