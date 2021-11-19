Руководитель "Авиалиний Антонова" Харченко не задекларировал отель в оккупированном Крыму, - "Схемы". ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".
По данным журналистов, недвижимость, которой владеет Харченко, - отель Villa Rosa, расположен в оккупированном поселке Коктебель, недалеко от Феодосии, на побережье Черного моря.
Площадь отеля – 510 квадратных метров.
Однако, сообщают "Схемы", в своей имущественной декларации за 2020 год руководитель АТП ГП "Антонов" Михаил Харченко не отметил, что имеет в собственности гостиницу в оккупированном Крыму. Собственником этого имущества Харченко стал в 2008 году, однако с начала работы директором АТП ГП "Антонов" Харченко эту недвижимость не указывал.
"Схемы" обратились к Харченко с просьбой о комментарии. Он возразил, что является собственником этого имущества, и посоветовал обратиться в НАПК. Он также отказался комментировать актуальные документы, которые журналисты официально получили в реестре недвижимости Украины, из которых следует, что владельцем этого имущества является именно он.
Кроме того, "Схемы" взяли выписку на этот объект из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав объекта недвижимости РФ. Оказалось, что право собственности на недвижимость в Коктебеле было перерегистрировано на Харченко уже по российским законам. Это произошло в ноябре 2020 года, когда Харченко уже занимал должность руководителя авиатранспортного подразделения ГП "Антонов". Эту информацию он также отказался объяснить и попросил съемочную группу "Схем" покинуть его кабинет.
В этом году летом НАПК начало проверку декларации Харченко, которую завершило в сентябре. По ее результатам, НАПК нашло несоответствия между его реальным имущественным положением и задекларированным на сумму более 1 миллиона гривен. В частности, там зафиксировали отсутствие в декларации Харченко имущества в оккупированном Крыму и обратились к нему за разъяснением.
Харченко сообщил НАПК, что им было принято решение об отчуждении этого имущества.
"Эти объекты были отчуждены в начале 2021 года, однако к копиям сделок отчуждения я не имею доступа", - сказал Харченко НАПК.
В действиях директора "Авиалиний Антонова" в Нацагентстве заметили признаки "недостоверного декларирования". И передали эту информацию в другой правоохранительный орган – Национальную полицию.