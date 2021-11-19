С умершим экс-командующим Сухопутными войсками ВСУ генералом Анатолием Пушняковым простились в Киеве. ВИДЕО

Сегодня, 19 ноября, в Киеве в Доме офицеров простились с умершим бывшим командующим Сухопутными войсками ВСУ генералом Анатолием Пушняковым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Анатолий Пушняков умер 17 ноября. Сегодня в Киеве состоялась церемония прощания с умершим. Отдать последнее уважение генералу Пушнякову пришли, в частности, экс-министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев и Герой Украины Игорь Гордейчук.

Пушняков Анатолий Савватьевич родился 03.03.1954 в пгт Кодыма Подольского района Одесской области. В 1975 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск им. Р. Малиновского (1987), Национальную академию обороны Украины (2000).

Проходил службу в должностях командира танкового взвода и командира танковой роты мотострелкового полка, начальника штаба – заместителя командира танкового батальона. Был направлен для дальнейшего прохождения службы в Афганистан. После окончания Военной академии бронетанковых войск продолжал службу в должностях командира танкового батальона, начальника штаба – заместителя командира танкового полка, командира танкового полка, начальника штаба – заместителя командира механизированной дивизии и командира дивизии. После окончания Национальной академии обороны Украины занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего корпусом Южного оперативного командования, с 2002 г. – командующий 32-го армейского корпуса. В 2004 г. – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования. С июля 2005 по декабрь 2005 г. - Командир украинского миротворческого контингента, одновременно заместитель командира многонациональной дивизии "Центр Юг" в Ираке. С марта 2006 по май 2007 г. – начальник Главного управления личного состава – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. С 2007 по 2009 г. – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки. С 2009 г. – первый заместитель командующего СВ ВС Украины. С 2014 г. - командующий СВ ВС Украины.

Пушняков подал в отставку, а его рапорт удовлетворил Министр обороны Украины Степан Полторак.

13 января 2016 года Президент Украины Петр Порошенко уволил Анатолия Пушнякова с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (указ № 4 от 13.01.2016).

Имеет следующие награды:

Орден Красной Звезды;

Полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого (орден І степени – 2015, ІІ степени – 2013, ІІІ степени – 2005);

Медаль "За военную службу Украине" (30 сентября 1997 г.);

Награды Министерства обороны Украины "Именное огнестрельное оружие", "Доблесть и честь", "Знак почета".

Андрей Таран





Валерий Залужный





Игорь Гордейчук































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ