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"ВСК умышленно не допросила Баканова, его заместителя Баранецкого и руководителя контрразведки", - правовед Ярославский о "вагнергейте". ВИДЕО

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Спецоперация по задержанию группы вагнеровцев украинскими спецслужбами могла стать одним из ключевых событий российско-украинской войны и изменить ход противостояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире 4 канала сказал правовед Денис Ярославский.

"Наибольшая проблема - это то, что власти с самого начала врали. Теперь это увидели все. Это окончательно зафиксировано ввиду опубликованных документов... Кроме того, по моим данным, во время работы ВСК было принято умышленное решение не допрашивать всех, кто мог предоставить объективную информацию... Не допросили Баканова, его заместителя Баранецкого и руководителя контрразведки. Эти люди не были допрошены умышленно. Все бы рассказывали все как было - потому что за это потом придется отвечать... Эти люди умышленно не были допрошены, чтобы картинка складывалась такой, какой нам ее показывают сейчас... Свидетельства этих трех людей изменили бы ход истории... В каждой войне есть ключевые события: когда Россия на нас напала, ход истории изменила случайная или неслучайная атака на рейс МН-17. Второй раз ход истории могло изменить задержание вагнеровцев", - сказал Ярославский.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А хтоб сумнівався?...
  • Владимир c2a8b9e2
    Кто бы сомневался (кроме предателей)!!!
  • Юрій Вінгорськи
    (головка) тск безугла чи безмозгла вже зробила доповідь та зробила заключення. винних в ОП нема. Чого всі ще хочуть??? казати щось проти моні, чи єрмака, це і є держзрада. чи ви не читали чи не бачили цього?
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